Hatay’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın Kırıkhan ve merkez ilçe Antakya’da 50 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalarda gerçekleştirdi. Antakya Şehitler Mahallesi’nde bulunan bir ikamette yapılan aramada boyları 20 cm ile 110 cm arasında değişen 35 kök hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak B.S. hakkında adli işlem yapıldı.

A.A.’nın Kırıkhan ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 15 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.