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Hatay’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Hint keneviri, esrar, av tüfeği kurusıkı tabanca ele geçirildi.

HATAY 01.06.2022, 12:14
Hatay’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Hint keneviri, esrar, av tüfeği kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi. İ.I.’nın Samandağ Cemal Gürsel Mahallesi’nde bulunan ikametinde yapılan aramada boyları 20 cm ile 65 cm arasında değişen 18 kök Hint keneviri, 15 gram esrar, 3 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 6 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak İ.I. hakkında adli işlem yapıldı.

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