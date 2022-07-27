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Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

HATAY 27.07.2022, 11:17
Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Antakya Ürgenpaşa Mahallesi’nde E.U.’ya ait ikamette yapılan aramada 64,4 gram metamfetamin, 2,8 gram kubar esrar, 0,5 gram takoz esrar, 1 adet hassas terazi, paketlemede kullanılan folyo ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak E.U. gözaltına alındı.

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