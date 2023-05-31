Hatay’da uyuşturucu ile mücadele 5 şüpheli yakalandı

Hatay’da polisin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ile İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Polisin çalışmasında uyuşturucu madde ticareti yapan bazı şüpheliler belirlendi. Bunun üzerine yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramada ise 4 adet sentetik ecza,25 gram metamfetamin,2 gram esrar, 1 adet hassas terazi,1 adet tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden 4’üne uyuşturucu madde ticareti yapmaktan birine de kullanmaktan işlem yapılarak adliyeye sevk edildiği bildirildi.