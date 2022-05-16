Hatay’da "Ulusal Davetli Karma Sergisi" açıldı

Hatay Antakya Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu’nun düzenlediği "Ulusal Davetli Karma Sergisi" açıldı.

Öğretmenevinde açılışı yapılan sergide konuşan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Arı, sanat ve kültürün mihenk taşlarından olan Hatay kentinin bu organizasyonlarla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Hatay Antakya Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ömer Bilgin ise, böyle ulusal düzeyde bir oluşuma ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Bilgin, öğretmenevini sadece bir konaklama ya da farklı hizmetlerin merkezi değil aynı zamanda kültür ve sanat hareketlerinin yoğun olduğu bir merkez haline getirmek istediklerini kaydetti.

Sergi, 29 Mayıs’a kadar açık kalacak.