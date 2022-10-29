Hatay’da Türk komandolarının gösterisi gururlandırdı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Jandarma Komando birliklerinin silahlı gösterisi gururlandırdı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı İskenderun’da Atatürk Bulvarında yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda protokol önce halkı selamladı ardından etkinliklere geçildi. Öğrenciler şiir okudu ardından halk oyunu gösterisi sergiledi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı İskenderun Asayiş Komando Bölük Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen silahlı gösteri ilgiyle izlendi. Törende konuşan İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, "Cumhuriyet Cumhur ile güzel. İskenderunluların büyük bir katılımı ile hep beraber Cumhuriyetimize yakışır bir kutlama gerçekleştirdik. İnşallah gelecek sene 100. yılımızı kutlayacağız. Daha nice Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile varlığımızı daim kılacağız" dedi.

Türk Komandolarının gösterileri ile gururlandıklarını söyleyen bazı vatandaşlar, “Çok gururlandık Türk askeri bir kez daha kendi gücünü göstermiş oldu. Ne mutlu bu günlere. Türklük damarımız kabardı mutluyuz, gururluyuz” dediler.

Programın sonunda yapılan geçit töreni, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.