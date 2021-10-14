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Hatay’da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri başladı

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde 3 gün sürecek olan "Herod Bilim ile Aydınlanıyor" TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri başladı.

HATAY 14.10.2021, 13:55
Hatay’da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri başladı

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde 3 gün sürecek olan "Herod Bilim ile Aydınlanıyor" TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri başladı.

Antakya Belediyesi Bilim Merkezi’nde düzenlenen programda atölyeler ve sergi alanları katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

HEROD Bilim şenliği katılımcılara bilim ile aydınlatmayı vaat ettiğini söyleyen proje yürütücüsü Onur Kırık, eğitimin büyük insanları ortaya çıkardığını ifade etti. Kırık, “Onlar sayesinde medeniyetimizin sütunları dikilmiştir. Herod Bilim Şenliği gelecekte bu topraklarda çıkacak olan o büyük insanların şimdiki çocuk kalplerine bilim sevdasını yerleştirmeye amaçlayarak Hatay’ın tekno uzay bilim şenliklerinden biri olmayı amaçlamaktadır. Şenliğimiz astronomi, matematik, kimya, fizik gibi disiplinler arası atölyeleri ve özel etkinlikleri ile TÜBİTAK 4007 arasında hatırı sayılır bir iz bırakmayı hedeflemektedir” dedi.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz’da, yaptıkları etkinlikle gençlerin tarihi Herod Caddesini bilimin ışığıyla aydınlatacağını ifade ederek, "Bilimin, araştırmanın, geliştirmenin yenilikçinin kök salmadığı bir şehrin diğer alanlarda hedeflerine ulaşması mümkün değildir. Antakya’mızı bilimle, sanatla yeniliklerle buluşturarak geliştirmeye devam ediyoruz. Bilim şenliklerimizle gençlerimizi modern teknoloji ile buluşturarak birlikte iş yapma kültürünü ve takım ruhunu amaçlıyoruz. 3 gün sürecek olan bilim şenliğimizin en önemli özelliği okul öncesinden üniversite mezun olana kadar tüm öğrencilerimize yönelik olmasıdır. Öğretmenlerimizin de katılımıyla çalıştay düzenlenecek olmasıdır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Herod Bilim ile Aydınlanıyor" TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri’nin açılış kurdelesi kesildi. Kurdele kesiminin ardından da protokol üyeleri program alanı içerisinde kurulan stantları gezdi.

Programa, AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko’da katıldı.

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