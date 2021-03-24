banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Türkiye eski güzeli Seda Sarıtaş da o listede!
Türkiye eski güzeli Seda Sarıtaş da o listede!
UEFA'dan son dakika açıklaması!
UEFA'dan son dakika açıklaması!
Papa kardinallerin maaşlarını kesecek!
Papa kardinallerin maaşlarını kesecek!
Putin'e özel yasa!
Putin'e özel yasa!

Hatay’da traktörü devrildi: 1 yaralı

Hatay’da kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

HATAY 24.03.2021, 18:04
3
Hatay’da traktörü devrildi: 1 yaralı

Hatay’da kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkhan-Hassa yolunda Caner Süer yönetimindeki 21 FY 768 plakalı 2 römorklu traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Yaralanan sürücü, Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Devrilen traktör, ardından olay yerine gelen ekipler tarafından kaldırıldı.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu