Hatay’da traktör sürücülerine eğitim verildi

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da çiftçilerin katılımı ile traktör sürücülerine uyması gereken kurallara yönelik seminer düzenlendi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü personelleri, tarım sezonu öncesinde Antakya Ziraat Odası toplantı salonunda çiftçilerle bir araya geldi. Çiftçilere trafik eğitimi veren ekipler, tarım sezonunun açılması ile yaşanabilecek sorunlar, reflektör kullanımı, koruma kabininin önemi, yük üstünde yolcu taşınmaması gibi yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarındaki önemli konulara değinilerek farkındalık oluşturuldu.

Seminer sonunda traktör kullanıcılarına yansıtıcı reflektör dağıtıldı.