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Hatay’da trafo kapaklarını çalan şüpheli yakalandı

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 7 adet trafo kapağı ve 2 adet pvc pencere çalan zanlı yakalandı.

HATAY 02.06.2022, 11:36
Hatay’da trafo kapaklarını çalan şüpheli yakalandı

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 7 adet trafo kapağı ve 2 adet pvc pencere çalan zanlı yakalandı.

Hatay il Emniyet Müdürlüğü görevlileri hırsızlık suçlarının önlenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Saat 23.00 sıralarında Haraparası Mahallesi’nde suçüstü hırsızlık yaparken yakalanan E.K.’dan 7 adet trafo kapağı ve 2 adet PVC pencere ele geçirildi.

Zanlı E.K. hakkında adli işlem yapıldı.

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