Hatay’da trafik kazası: 2 yaralı

Hatay’ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hassa - Gaziantep karayolu Dervişler Mahallesi mevkisinde Mustafa E’nin kullandığı 31 V 9143 plakalı kamyonet ile Mustafa Y. idaresindeki 46 NH 349 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan sürücülerden Mustafa Y. ile yanında bulunan Yusuf Erol G. olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.