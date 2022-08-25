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Hatay’da tır ile çırpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Hatay’ın Hassa ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
HATAY 25.08.2022, 10:31
Hatay’ın Hassa ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akbez Mahallesi Hatay-Kilis Karayolunda meydana gelen kazada, Ahmet Çelik yönetimindeki 27 ADM 894 plakalı otomobil, Osman Al’ın kullandığı 27 AL 122 plakalı tıra yandan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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