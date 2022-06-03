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Hatay’da tefeci operasyonu: 7 gözaltı

Hatay’ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

HATAY 03.06.2022, 14:12
Hatay’da tefeci operasyonu: 7 gözaltı

Hatay’ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ile KOM Şube Müdürlüğü tarafından Hassa ve Kırıkhan ilçelerinde tefecilik yaptığı bilgisi alınan K.A., A.A., Y.Y., B.E., A.Y., A.C. ve E.D. isimli şüphelilerin yakalanması amacıyla 2 Haziran Perşembe günü şüphelilere ait önceden belirlenen 11 farklı adreste eş zamanlı olarak arama yapıldı. Aramada, 4 adet not defteri, 2 adet ajanda 35 adet senet, 1 adet araç satış senedi ele geçirildi.

7 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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