Hatay’da Sokak Lezzetleri Festivali 5 Mart’ta

Hatay Büyükşehir Belediyesinin, kentin mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) ile birlikte düzenlediği Sokak Lezzetleri Festivali, 5 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Unesco Hatay Gastronomi Evi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek festival, çeşitli atölyelere ve birbirinden eğlenceli yarışmalara sahne olacak.

Şeflerin, yemek tarihçilerinin ve diyetisyenlerin de kendi alanları ile ilgili katkı sunacağı Sokak Lezzetleri Festivali, Hatay gastronomisinin ulusal ve uluslararası tanıtımında önemli bir görev üstlenmiş olacak.

Festivalde Expo 2021 Hatay Genel Sekreteri İhsan Çakar, Expo Hatay’da hayat bulacak gastronomi projelerini açıklayacak.

Festival, 5 Mart Cumartesi günü saat 12.00’de başlayacak ve gün boyu devam edecek.