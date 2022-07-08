banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Yamaç paraşütleri 7 yıl sonra yeniden havalandı
Yamaç paraşütleri 7 yıl sonra yeniden havalandı
1 tonluk dana kesip Adanalılara kebap ziyafeti sundu
1 tonluk dana kesip Adanalılara kebap ziyafeti sundu
Sel suları Karadeniz’i kahverengiye bürüdü
Sel suları Karadeniz’i kahverengiye bürüdü
Kadir Şeker’e tahliye kararı
Kadir Şeker’e tahliye kararı

Hatay’da "sarı otobüsler" bayramda ücretsiz

Hatay Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarının (sarı otobüsler) Kurban Bayramı boyunca ücretsiz ulaşım hizmeti vereceği bildirildi.

HATAY 08.07.2022, 08:11
Hatay’da "sarı otobüsler" bayramda ücretsiz

Hatay Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarının (sarı otobüsler) Kurban Bayramı boyunca ücretsiz ulaşım hizmeti vereceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Kurban Bayramı boyunca belediyeye ait toplu taşıma araçlarının ücretsiz ulaşım hizmeti vereceğini açıkladı.

8 Temmuz Cuma günü saat 00.00’da başlayacak uygulamanın 12 Temmuz Salı günü 23.59’a kadar devam edeceği bildirildi.

Yorumlar (0)
24°
açık