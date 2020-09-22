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Hatay’da sahte para operasyonu

HATAY’DA BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMADA 8 ADET SAHTE 100 TÜRK LİRASI ELE GEÇİRİLDİ.

HATAY 22.09.2020, 11:15
Hatay’da sahte para operasyonu

Hatay’da bir araçta yapılan aramada 100 TL’lik 8 adet sahte banknot ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Hatay Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, parada sahtecilik suçu kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Bir araç içerisinde yapılan aramada 100 TL’lik 8 adet sahte banknot ele geçirildi.

Şüpheli İ.Y. parada sahtecilik suçundan gözaltına alındı.

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