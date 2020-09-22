Hatay’da sahte para operasyonu

Hatay’da bir araçta yapılan aramada 100 TL’lik 8 adet sahte banknot ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Hatay Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, parada sahtecilik suçu kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Bir araç içerisinde yapılan aramada 100 TL’lik 8 adet sahte banknot ele geçirildi.

Şüpheli İ.Y. parada sahtecilik suçundan gözaltına alındı.