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Hatay’da sağlıkçılar günün yorgunluğunu voleybol oynayarak atıyor
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde çadır kentte görev yapan sağlıkçılar günün yorgunluğunu depremzede gençlerle voleybol oynayarak atıyor.
HATAY 28.02.2023, 08:58
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde çadır kentte görev yapan sağlıkçılar günün yorgunluğunu depremzede gençlerle voleybol oynayarak atıyor.
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay’da Kırıkhan ilçesinde kurulan çadır kentte vatandaşlar konaklamaya çalışıyor. Sağlıkçılar ve askerler de binlerce kişinin konakladığı çadır kentte 24 saat görev yapıyor. Gündüz görev yapan sağlıkçılar akşam depremzede gençler ile birlikte günün yorgunluğunu voleybol oynayarak atıyor.