Hatay’da ruhsatsız silah bulunduran iki kişi gözaltına alındı

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da ruhsatsız silah bulunduran 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda Antakya ilçesi Avsuyu mahallesinde devriye faaliyetinde şüphe üzerine durdurulan H.K. isimli şahsın yapılan üst aramasında 1 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 9 adet 7.65 mm. çapında fişek, 1 adet şarjör, ele geçirildi.

Şüpheli H.K. gözaltına alındı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda, Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı, Güzelburç Mahallesinde ikamet eden K.A. isimli şahsın evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi aldı. Şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 67 adet 9 mm çapında fişek, 1 adet şarjör ele geçirildi.

Şüpheli K.A. gözaltına alındı.