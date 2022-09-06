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Hatay’da para ve altın çalan şüpheli yakalandı
Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bir evden para ve altın çalan şüpheli yakalandı.
HATAY 06.09.2022, 10:55
Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bir evden para ve altın çalan şüpheli yakalandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri hırsızlık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Antakya Küçükdalyan Mahallesi’nde meydana gelen 50 bin TL ile 2 bin Arabistan Riyali nakit para, 8 adet bilezik, 7 adet çeyrek altın, 3 adet yüzük ve 1 adet kolye çalınması olayının şüphelisi yapılan kamera ve sosyal çevre araştırmaları neticesinde F.D. olduğu tespit edildi.
Yakalanarak gözaltına alınan F.D. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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