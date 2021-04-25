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Hatay’da okul yol güzergahının kapatılmasına tepki

Hatay’ın Samandağ ilçesinde orta refüj çalışmasında mahalleli, okul yol güzergahının kapatılmasına tepki gösterdi.

HATAY 25.04.2021, 20:45
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Hatay’da okul yol güzergahının kapatılmasına tepki

Hatay’ın Samandağ ilçesinde orta refüj çalışmasında mahalleli, okul yol güzergahının kapatılmasına tepki gösterdi.

İlçeye bağlı Kuşalanı Mahallesi’nde bulunan yeni okul caddesi tarafında yeni yapılan orta refüj çalışması yolu kapatınca mahalle halkı sokağa çıkarak tepki gösterdi.

Mahalle halkından Özcan Oğur, "Bu orta refüj yüzünden sorun yaşıyoruz. Bu geçiş yolu 4 ayrı okula çıkıyor. Burada trafik ışıkları da var, çocuklarımızın eğitim gördüğü yer ana okulundan tutun liseye kadar bütün okullar burada. Allah razı olsun yolumuzu yapıyorlar fakat defalarca söylememize rağmen burayı kapatmaya çalıştılar. Samandağ merkezden bir ambulans gelse buradan geçemeyeceği için müdahale edemeyecek. Yetkilerinin bizi duymalarını istiyoruz" dedi.
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