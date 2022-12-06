Hatay’da öğrenciler "Dünya Toprak Günü"nde çiçek diktiler

Hatay’ın Antakya ilçesinde düzenlenen ‘Dünya Toprak Günü’ etkinliğinde öğrenciler çiçek diktiler.

Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) talebiyle Birleşmiş Milletler(BM) Genel Kurulu’nda kabul edilen ‘Dünya Toprak Günü’nü kutlamak için düzenlenen programa katılan Bahçeşehir Koleji öğrencileri, Antakya EXPO alanını ziyaret ederek günün anlamına uygun bir çalışmanın altına imza attılar.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, onlarca öğrenciye toprağın insan ve doğa yaşamında ne kadar önemli olduğunu anlattı.

Daha sonra öğrenciler kendileri için hazırlanmış saksılara toprakları doldurdu ve hercai menekşe çiçeklerini toprakla buluşturdu.

Gün sonunda çocuklara kendi diktikleri çiçekler hediye edildi.