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Hatay’da öğrenciler “Akif” filmini izledi

Hatay’ın Antakya ilçesinde lise öğrencileri İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsünü ve vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlatan "Akif" filmin izledi.

HATAY 24.09.2021, 16:10
Hatay’da öğrenciler “Akif” filmini izledi

Hatay’ın Antakya ilçesinde lise öğrencileri İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsünü ve vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlatan "Akif" filmin izledi.

Türkiye’nin ulusal kurtuluş mücadelesinin ve kanla savunulmuş bir vatanın ne şartlarda yeniden kazanıldığını anlatan İstiklal Marşı’nın hikayesini, çok sayıda lise öğrencisi izleme fırsatı buldu.

Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko, filmi izlemeye gelen öğrencilere eşlik ederek onlarla filmi izledi. Çerko, "Öğrencilerimiz İstiklal Mücadelemizi milletimizin topyekun Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde vermiş olduğu istiklal mücadelesini anlamaları, bilinçlenmeleri ve kendinden sonraki aktarmaları bakımından Akif filmini çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Hatay genelinde 20 bin lise öğrencimiz ücretsiz olarak seyredecek. Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlatan Akif filminin ilimizdeki tüm öğrencilerimize seyrettirilmesi konusunda katkı sağlayan Hatay Valimiz Rahmi Doğan’a teşekkür ediyoruz” dedi.

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