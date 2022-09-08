Hatay’da "narko alan" uygulamasında aranan 8 kişi yakalandı

Hatay’da gerçekleştirilen narko alan uygulamasından aranan 8 kişi yakalandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkhan ilçesinde narko alan uygulaması yaptı. 112 polisin katıldığı uygulama çerçevesinde 443 şahıs ve araç sürücüsünün Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü gerçekleştirildi. 89 araç kontrol edilirken 5 araç sürücüsüne 36 bin 746 TL idari yaptırım uygulandı.

Uygulamada, Bilişim Sistemleri Banka Kredi Kurumlarını Aracı Olarak Kullanarak Dolandırıcılık suçundan aranan C.Y., Zorlama Hapsi cezasıyla aranan M.K., Basit Yaralama suçundan aranan H.S., Kasten Yaralama suçundan aranan T.K., Uyuşturucu Madde Kullanımını Kolaylaştırmak suçundan aranan B.K., Kasten Öldürme suçundan aranan C.Ç., Basit Yaralama suçundan aranan H.P.ve 4 yıl 2 ay cezası bulunan M.C.’nin yapılan kontrollerde aranması olduğu tespit edilerek yakalandı.