Hatay’da moloz eylemine jandarma müdahalesi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde moloz dökülen alanla ilgili eylem yapan gruba jandarma ekipleri müdahale etti, 8 şahıs gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi’nde bulunan alana molozların dökülmesine çevre sakinlerinden bir grup karşı çıkarak eylem başlattı. Eylem nedeniyle de jandarma ekipleri de tedbir aldı. Yapılan eylemde uyarıları dikkate almayan gruba jandarma ekipleri müdahale etti.

Çıkan arbede sonrası 8 şahıs gözaltına alındı. Bir süre gerginlik yaşanan bölgede daha sonra eylem sona erdi.