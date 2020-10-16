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Hatay’da mezarlıklarda 32 kamyonet dolusu çöp toplandı
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN ŞEHİR MEZARLIĞINDA TEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. YAPILAN MEZARLIK TEMİZLİĞİNDE 32 KAMYONET DOLUSU ÇÖP TOPLANDI.
HATAY 16.10.2020, 15:52
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Hatay’da şehir mezarlığında temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha rahat ve sağlıklı bir şekilde yapmaları amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ot temizliği, yolların bakım ve düzenleme çalışması ile çeşme ve ihtiyaç alanlarının onarımı yapıldı.
Kötü görüntüye sebep olan alanlarda da çalışmaların yapıldığı mezarlıklarda 32 kamyonet dolusu çöp toplandı. Çöpler arasında içki şişelerinde olması dikkat çekti.
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