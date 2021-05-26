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Hatay’da makilik yangını

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

HATAY 26.05.2021, 17:18
Hatay’da makilik yangını

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Alaybeyli mevkisinde yakılan anız tarlasından çıkan kıvılcımlar makilik alana sıçradı. Makilik alanda alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler vatandaşlar Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine haber verdi.

16 personel ve 4 itfaiye aracı ile alevlere müdahale edilerek 5 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları süren yangında 350 dönüm makilik alanın yandığı bildirildi.
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