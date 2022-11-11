Hatay’da lastik ve jant çalan şüpheli tutuklandı

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bir araçtan 1 adet lastik ve jantı çalan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri hırsızlık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Antakya Saraykent Mahallesi’nde bir araçtan 2 bin 500 lira değerinde 1 adet lastik ve jantı çalındı.

Yapılan kamera incelemesi sonucu olayın şüphelilerinin A.Y. ile E.Ş. oldukları tespit edildi. Şahıslar Saraykent Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alınırken, A.Y. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. E.Ş. ise serbest bırakıldı.