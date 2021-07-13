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Hatay’da Kurban Bayram denetimleri arttırıldı

Hatay’da zabıta ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla denetimlerini arttırdı.

HATAY 13.07.2021, 14:49
Hatay’da Kurban Bayram denetimleri arttırıldı
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Hatay’da zabıta ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla denetimlerini arttırdı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi amacıyla market, kasap, pastane ve imalathaneleri denetledi.

Zabıta ekipleri ve gıda mühendisleri, satılan gıda ürünlerinin son kullanım tarihlerini, ambalaj durumu, fiyat bilgisi ile hijyen kontrolünü yaptı.

Büyükşehir belediye yetkilileri, denetimlerin Hatay’ın bütün ilçelerinde devam edeceğini belirterek karşılaşılan olumsuzluklara karşı gerekli işlemlerin uygulanacağını belirtti.

Ekipler, vatandaşların kurbanlarını belirlenecek kesim noktalarında kesmeleri konusunda da uyarıda bulundu. Ekipler, insan ve çevre sağlığını tehdit etmemek üzere belirlenen alanların dışında kesim yapılmaması gerektiğini vurguladı.
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