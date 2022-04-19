Hatay’da kumar oynayan 3 kişiye 5 bin 448 lira ceza

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde kumar oynadıkları tespit edilen 3 kişiye 5 bin 448 lira ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahil bölgesindeki restoranlar ve müzikhollere yönelik yaptığı denetimde Çaylı Mahallesinde bulunan bir iş yeri içerisinde masa etrafında oturan M.K., İ.İ., M.K. adlı 3 kişinin kumar oynadığını tespit etti.

Masadaki 880 lira ile oyun kartlarına el koyan polis, kumar oynayan 3 kişiye 5 bin 448 lira ceza uyguladı. İş yeri sahibi M.C.Ç.’ye ise kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamaktan işlem yapıldı.