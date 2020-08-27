Hatay’da korona denetimleri
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, COVİD-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA İL GENELİNDE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA VE MARKETLERDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİMLERİNE DEVAM EDİYOR.
Hatay Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında il genelinde toplu taşıma araçlarında ve marketlerde gerçekleştirdiği denetimlerine devam ediyor.
Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, il genelinde yapılan çalışmalar çerçevesinde toplu taşıma hizmeti veren otobüs, minibüs ve taksilerde denetim ve kontrol gerçekleştirdi. Araç şoförleri ile yolcuların maske takıp takmadığını ve araçlarda havalandırma sisteminin çalışıp çalışmadığını ve fiyat tarifelerini denetleyen Büyükşehir zabıtaları, şehrin ana arterlerinde vatandaşlara sosyal mesafe kuralarına uymaları konusunda da uyarılarda bulundu. Korona virüsle mücadelenin bitmediğini sık sık vatandaşlara hatırlatan zabıta ekipleri, kurallara uyulması noktasında hassasiyet gösteren ve toplum sağlığını gözeten vatandaşlara teşekkür etti.
Diğer yandan marketlerde de kontrol gerçekleştiren zabıta ekipleri ürünlerin tarihlerini ve satış fiyatlarını denetledi.
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