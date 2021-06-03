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Hatay’da kenevir operasyonu

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da evinin bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı.

HATAY 03.06.2021, 15:16
Hatay’da kenevir operasyonu

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da evinin bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı.

Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında icra edilen çalışma neticesinde Yaylacık Mahallesi Madenyarı Tepe mevkiinde bulunan Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait ormanlık arazi içerisinde esrar olduğu bilgisini aldı.

Ormanlık arazi içerisinde yapılan aramada 750 gram uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kubar esrar maddesi ile boyları 40 ile 200 santimetre arasında değişen 745 kök kenevir ele geçirildi.

Ayrıca Akçova Mahallesinde ikamet eden A.D. isimli şahsın evinin bahçesinde kenevir bitkisi ve kubar esrar olduğu bilgisini alan ekipler, şüphelinin evinde ve bahçesinde arama yaptı.

A.D isimli şüpheliye ait evin bahçesi içerisinde yapılan aramada boyları 40 ile 120 santimetre arasında değişen 24 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şüpheli A.D. gözaltına alındı.
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