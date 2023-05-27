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Hatay’da kenevir operasyonu
HATAY'IN SAMANDAĞ İLÇESİNDE, POLİS TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONDA 49 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ.
HATAY 27.05.2023, 14:57
Hatay’ın Samandağ ilçesinde, polis tarafından düzenlenen operasyonda 49 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samandağ’da uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda T.S.’nin Meydan Mahallesi’ndeki evinde, 49 adet kök Hint keneviri ele geçirildi. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.