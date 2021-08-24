Hatay’da kaçakçılık operasyonu

Hatay’ın Merkez ilçesi Antakya’da bir iş yerinde çok miktarda gümrük kaçağı sigara ve cinsel uyarıcı ürün ele geçirildi.

Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçları kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Küçükdalyan Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde yapılan aramada 20 bin 450 adet gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, bin 215 adet gümrük kaçağı puro, 112 paket gümrük kaçağı sigara, 64 adet cinsel uyarıcı ürün, 27 adet cinsel uyarıcı içecek, 20 paket gümrük kaçağı tütün, 4 şişe gümrük kaçağı içki, 16 kg boğma rakı, 8 paket elektronik sigara kapsülü ele geçirildi. Şüpheli Y.K.A. gözaltına alındı.

Ayrıca arama işlemini yaparken yol üzerinde durumundan şüphelenerek durdurulan M.O. isimli şahısın elindeki poşet içerisinde 13 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Şüpheli M.O. hakkında adli işlem yapıldı.