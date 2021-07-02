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Hatay’da kaçakçılık operasyonu

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da gümrük kaçağı 191 bin 400 adet makaron, bin 142 paket çay, 99 bin adet sigara sarma kağıdı ve 6 bin 312 adet poşet çay ele geçirildi.

HATAY 02.07.2021, 14:44
Hatay’da kaçakçılık operasyonu

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da gümrük kaçağı 191 bin 400 adet makaron, bin 142 paket çay, 99 bin adet sigara sarma kağıdı ve 6 bin 312 adet poşet çay ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık suçları kapsamında yaptığı çalışmada, Meydan Mahallesinde bulunan bir iş yerinde arama yaptı. Aramada gümrük kaçağı 191 bin 400 adet makaron, bin 142 paket gümrük kaçağı çay, 99 bin adet sigara sarma kağıdı ve 6 bin 312 adet poşet çay ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli F.Ç. hakkında adli işlem yapıldı.
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