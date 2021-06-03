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Hatay’da kaçak sigara operasyonu

Hatay’ın Defne ilçesinde bir markette toplam 542 paket kaçak sigara ele geçirildi.

HATAY 03.06.2021, 15:25
Hatay’da kaçak sigara operasyonu

Hatay’ın Defne ilçesinde bir markette toplam 542 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, Sinanlı Mahallesi’nde bir bakkal ve deposunda bandrolsüz sigara satışı yaptığı bilgisini aldı.

Bakkalda, deposunda ve evinde yapılan arama sonucunda farklı markalarda toplam 542 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İş yeri sahibi S.D. hakkında adli işlem yapıldı.
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