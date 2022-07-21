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Hatay’da kablo hırsızı yakalandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana gelen depodan kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı.

HATAY 21.07.2022, 12:58
Hatay’da kablo hırsızı yakalandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana gelen depodan kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Modernevler Mahallesinde bir depoda yaklaşık 300 bin lira değerindeki 1600 metre kablonun kesilmek suretiyle çalınmasıyla ilgili İskenderun Emniyet Müdürlüğünce başlatılan çalışmada şüphelinin E.Ç. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

E.Ç. gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada 2 kilo 45 gram bakır kablo, çalıntı olduğu anlaşılan marka ayakkabı ele geçirildi.

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