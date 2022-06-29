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Ünlü futbolcu Arda Turan’ın, Şarkıcı Berkay Şahin’in eşi Özlem Şahin’e karşı cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yeniden yargılandığı davada beraatine karar verildi. Yapılan ilk yargılamada da Turan’ın beraatine karar verilmiş istinaf mahkemesi dinlenmey
Hatay’da hırsızlık olayına karışan 10 şüpheli tutuklandı
Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da hırsızlık olaylarına karışan 25 şüpheliden 10’u tutuklandı.
HATAY 29.06.2022, 11:07
Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da hırsızlık olaylarına karışan 25 şüpheliden 10’u tutuklandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri iki hafta boyunca il merkezinde meydana gelen hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Gözaltına alınan 25 şüpheliden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.