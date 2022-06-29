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Hatay’da hırsızlık olayına karışan 10 şüpheli tutuklandı

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da hırsızlık olaylarına karışan 25 şüpheliden 10’u tutuklandı.

HATAY 29.06.2022, 11:07
Hatay’da hırsızlık olayına karışan 10 şüpheli tutuklandı

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da hırsızlık olaylarına karışan 25 şüpheliden 10’u tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri iki hafta boyunca il merkezinde meydana gelen hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Gözaltına alınan 25 şüpheliden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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