Hatay’da “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” sergisi açıldı

Hatay’ın Antakya ilçesinde “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” etkinlikleri çerçevesinde sergi açıldı.

Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen programa, Hatay Vali Yardımcıları Aydın Tetikoğlu ve Erhan Günay, Antakya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko, Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sabri Tazeaslan ile davetliler katıldı.

Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi Halk oyunları ekibi kısa bir gösteri sundu. Açılış öncesinde konuşan Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sabri Tazeaslan, “Halk eğitim merkezleri, hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini yerine getiren, her yaş, her statü, her kültür ve her eğitim düzeyindeki vatandaşlarımızın ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda yetiştirilmesini sağlayan bir yaygın eğitim kurumu olarak çok hızlı ve çok yönlü bir değişim içinde olan dünyamızın insan hayatında ortaya çıkardığı yeni ihtiyaçların giderilmesinde bir çözüm olarak kabul edilmektedir. Hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katılım; bireylere, ailelere ve toplumlara kişisel, sosyal ve ekonomik faydalar sağlar. Yeni bilgi ve beceri edinimi, bireyler için daha iyi istihdam olanakları sunar. Bu nedenle hayat boyu öğrenme kültürü ve farkındalığının önemi toplumun geneline etkin bir biçimde anlatılmalıdır. Bu kapsamda sosyal ortaklar ve sivil toplumla işbirliği içinde hareket ederek gerçekleştirdiğimiz sergimiz bu tanıtıma büyük bir katkı sağlayacaktır. Sergimiz aracılığıyla katılımcılar hem yıl boyunca yapılan çalışmaları yerinde görecekler hem de kurumumuzda ne tür faaliyetler yapıldığına dair bilgi sahibi olacaklardır" dedi.

Tazeaslan konuşmasının devamında, “Kurum olarak açtığımız bu kurslarla insanımızı pasif tüketicilikten, aktif üretici konuma getirmeyi, bir iş yerinde çalışabilecek, kendi işini kurabilecek bilgi ve becerileri kazandırmayı hedeflemekteyiz. Başka bir deyişle; tüm vatandaşlarımızla hayatının bir noktasında buluşmak ve onlara vereceğimiz eğitimlerle gelişimlerine katkı sağlamaktır. 10. Kalkınma Planı Nitelikli İnsan ve Güçlü Toplum felsefesine vurgu yaparak, hayat boyu öğrenmenin, Türkiye’nin kalkınması için en önemli unsurlardan birisi olduğunu vurgulamaktadır. Bu çerçevede bireylerin, mesleki becerilerin yanında iş yaşamının gerektirdiği temel becerilere sahip olması, eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi ve ülkemiz insan kaynağının geliştirilmesi için yaptığımız bu çalışmalar önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesimi yapıldı. Açılışı yapılan sergide, yakma, yağlı boya resim çalışmaları, el sanatları, dikiş, nakış, giyim, takı tasarım, kurslarındaki el işi çalışmalar katılımcıların beğenisine sunuldu.