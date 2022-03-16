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Hatay’da gönüllü berber ve kuaförler 450 sığınmacıyı tıraş etti
Hatay’ın Yayladağı ilçesinde gönüllü berber ve kuaförler, 450 Suriyeli sığınmacıyı tıraş ederek saç bakımlarını yaptı.
HATAY 16.03.2022, 17:27
Hatay’ın Yayladağı ilçesinde gönüllü berber ve kuaförler, 450 Suriyeli sığınmacıyı tıraş ederek saç bakımlarını yaptı.
Türk Kızılay Hatay Şubesi Toplumsal Güçlendirme Uzmanı Gülhan Yurdagül, İyilik Makası Projesi kapsamında Geçici Barınma Merkezi’nde yaşayan 450 kişinin saç kesiminin yapıldığını söyledi
Yurdagül, İyilik Makası Projesi’nde 18 gönüllü berber ve kuaförün görev aldığını belirtti.