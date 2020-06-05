Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
110022
ALTIN
366.939
DOLAR
6.7790
STERLİN
8.6282
EURO
7.6701
Şarkıcı Harun Sürek, ABD'li yıldız Mariah Carey‘in teklifini değerlendirdi
Harun Sürek, ABD'li yıldız Mariah...
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Galatasaray'da testler negatif
Galatasaray'da testler negatif
Hem suçlu hem güçlü!
Hem suçlu hem güçlü!

Hatay’da gıda denetimleri sürüyor

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ VATANDAŞLARIN SAĞLIKLI VE KALİTELİ GIDA ÜRÜNÜ TÜKETMESİ İÇİN RUTİN DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.

Hatay’da gıda denetimleri sürüyor

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ VATANDAŞLARIN SAĞLIKLI VE KALİTELİ GIDA ÜRÜNÜ TÜKETMESİ İÇİN RUTİN DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.

05 Haziran 2020 Cuma 13:25
6 Okunma
Hatay’da gıda denetimleri sürüyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların sağlıklı ve kaliteli gıda ürünü tüketmesi için rutin denetimlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelindeki birçok market ve süt ürünleri satan işletmelerdeki ürünlerin tarihi geçmiş, bozuk ya da çeşitli sebeplerden ötürü tüketilmeyecek durumda olup olmadığının denetlendiği belirtildi.

Ayrıca, market raflarında satılan her türlü ürünün satış fiyatları ve fiyatların ne zaman güncellendiği ile ilgili kontrollerini de sıklaştıran ekipler, yaptıkları tüm çalışmanın temel amacının tüketiciyi korumak olduğu ifade edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erzin’de narenciyede kırmızı alarm
Erzin’de narenciyede kırmızı alarm
Simay Özyiğit, yeni kitabı için gün sayıyor
Simay Özyiğit, yeni kitabı için gün sayıyor
HOİ Başkanı Adem Köse: "Saç ekiminde en çok FUE tekniği tercih ediliyor"
HOİ Başkanı Adem Köse: "Saç ekiminde en çok FUE tekniği tercih ediliyor"
HOI Başkanı Adem Köse’den gençlere girişimcilik tüyoları
HOI Başkanı Adem Köse’den gençlere girişimcilik tüyoları
Acarlar Group Başkanı Erdinç Acar: “Türkiye’de en iyi yatırım aracı gayrimenkul”
Acarlar Group Başkanı Erdinç Acar: “Türkiye’de en iyi yatırım aracı gayrimenkul”
İş adamı Doğukan Öner: ‘’Bu süreçte temeli sağlam olan firmalar ayakta kalacak’’
İş adamı Doğukan Öner: ‘’Bu süreçte temeli sağlam olan firmalar ayakta kalacak’’
İskenderun’dan Türkiye’ye bayram mesajı
İskenderun’dan Türkiye’ye bayram mesajı
Samandağ’da uyuşturucu operasyonu
Samandağ’da uyuşturucu operasyonu
Zeytine alternatif ürettiği kayısının yüzde 85'ini ihraç ediyor
Zeytine alternatif ürettiği kayısının yüzde 85'ini ihraç ediyor
Hatay’da kontrolden çıkan otomobil takla attı
Hatay’da kontrolden çıkan otomobil takla attı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim