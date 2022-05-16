Hatay’da Gençlik ve Rap Festivali düzenlendi.

Kültür ve sosyal aktivitelerini Hataylılarla buluşturan EXPO alanları, son olarak birbirinden ünlü rapçileri ağırladı. Hataylı gençler, yağmurlu havaya aldırış etmeden amfi tiyatroyu hınca hınç doldurdu. Gençlik ve Rap Festivali’nde Sagopa Kajmer, Madrigal, Dedublüman, Velet, Canbay & Wolker ile Heijan & Muti şarkılarıyla alanı dolduran gençlere unutulmaz dakikalar yaşattı.

İki gün süren festivalde, Nikotin Band, Grup Kırkbeşlik, Umut Harbeli gibi Hatay’ın sevilen isimleri sahne aldı.