Hatay’da Gençlik Tiyatrosu “genç” yeteneklerini arıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Gençlik Tiyatrosu 18-25 yaş arasındaki gençlere tiyatro eğitimi veriyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Tiyatrosu, çalışmalarına her hafta sonu Çekmece Sahnesi’nde devam ediyor.

18-25 yaş arasındaki gençlerden oluşan ekip, metin analizi, karakter analizi ve oyunculuk atölyeleri eğitimleri alıyor. 3 aylık eğitim ve çalışma dönemi sonunda genç tiyatrocular sahneye bir oyun ortaya koyacakları belirtildi.

Şehir Tiyatrosu oyuncuları, Gençlik Tiyatrosu bünyesine katılmak isteyenlere kapılarının açık olduğunu ifade ederek kayıtların devam ettiğini açıklandı.