Hatay’da Expo 21 tanıtım etkinlikleri

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Expo 2021 Hatay’ın tanıtım etkinliklerine ara vermeden devam ediyor.

Antakya ve İskenderun ilçelerinde yaşayan vatandaşlar tiyatro, film gösterimi ve çeşitli etkinliklerle keyifli bir hafta sonu geçirdi.

Antakya HATMEK’teki etkinliklerde çocuklar, yüz boyama ve tiyatroyla eğlenirken çizgi film karakterleri ile birlikte film izlemenin tadını çıkardı.

İskenderunlu çocuklar da iki gün süren etkinliklerde kukla, palyaço ve sihirbaz gösterileri ve filmlerle unutulmaz dakikalar yaşadı. Etkinliklerde çocuklara şapka ve balon gibi çeşitli hediyeler verildi.

Expo 21 Hatay’ın kültür etkinliklerinden biri de ‘Hangisi Babası’ isimli komedi oyunu oldu. İskenderunlu tiyatro severlerin yoğun ilgisi ve beğenisini kazanan oyun ayakta alkışlandı.

Expo etkinlileri gelecek hafta sonu da devam edecek. Ünlü illüzyonist Samet Erin, 18 Aralık Cumartesi günü İskenderun Devlet Konservatuarı salonunda, 19 Aralık Pazar günü de Antakya HATMEK salonunda çocuklarla buluşacak.

Aynı zamanda "Küçük Ayak" ve "Coco" filmleri de Expo 21 Hatay tanıtımı etkinlikleri kapsamında bu hafta sonu minik izleyicilerle buluşacak.