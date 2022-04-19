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Hatay’da durdurulan otomobilden kaçak sigara çıktı
Hatay’ın Payas ilçesinde durdurulan otomobilden 455 paket gümrük kaçağı sigara çıktı.
HATAY 19.04.2022, 13:42
Hatay’ın Payas ilçesinde durdurulan otomobilden 455 paket gümrük kaçağı sigara çıktı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmada Fatih Mahallesi’nde durdurulan otomobilde yapılan aramada; 455 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili araç sürücüsü T.T. hakkında adli işlem yapıldı.