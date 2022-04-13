Hatay’da “Bir lokma bin sofra” temasıyla iftar programı

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından “Bir lokma bin sofra” temasıyla iftar programı düzenlendi.

Antakya’da bir restoranda düzenlenen iftar programına, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Rıfat Türker, Vali Yardımcıları, il müdürleri ile destek gören aileler katıldı. Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Rıfat Türker burada yaptığı konuşmasında, bu tür faaliyetleri kültürümüzün, tarihimizle medeniyetimizin ihyası ve inşası yolunda atılmış kıymetli adımlar olarak gördüğünü ifade etti. Vakıflar müdürlüklerinin, toplumda sosyal refahın sağlanması, kültürel bozuklukların giderilmesi, ekonomik dengenin sağlanması, kısaca toplum düzeninin oluşturulmasında önemli bir görev ifa eden kurumlar olduğunu ifade eden Türker, “6000 adet Vakıf Kültür varlığını inşa ve ihyası gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, yurt genelinde muhtaç durumda bulunan 7500 yetim, engelli ve muhtaç vatandaşımıza 1474 lira aylık verilmekte, 50 bin ihtiyaç sahibi aileye 15 kalem üründen oluşan gıda paketi her ay adrese teslim edilmektedir. 15 bin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimize aylık 200 lira ve 7 bin 500 yükseköğrenim öğrencisine de aylık 650 lira burs yardımı yapılmaktadır. Dün olduğu gibi bugünde vakıflar: vakıf kurucularının iradesi ve tercihleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmekte, eşsiz mirası geleceğe taşımak için çalışmaktadır.” ifadelerine yer verdi.

Ramazan ayının birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın yoğunlaştığı günler olduğunu ifade eden Hatay Valisi Rahmi Doğan da, “Vakıf geleneğinden gelen bir milletin evlatlarıyız. Ülkemizin çeşitli yerlerinde ecdadın yapmış olduğu vakıf eserlerinin gördüğümüzde gurur duymaktayız. Vakıf eserlerini yaşatmak için hükümet olarak ciddi yatırımlar yaptık. Özellikle son 20 yılda yıkılma aşamasına gelen ve harap vaziyette bulunan eserleri tekrar ayağa kaldırılması için hükumet olarak ciddi kaynak ayırdık ve bunların bir çoğunu restore ettik. Restore etmeye de devam ediyoruz. Bu eserler bizlere ecdadımızdan emanet, bizler de bu eserleri çocuklarımıza ve gelecek nesillere aktarmakla mükellefiz.” dedi.