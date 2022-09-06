Son Dakika
Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar: “Zabıtaların görev, yetki ve özlük hakları çağımıza uygun hale getirmelidir”
Abart egzozlu araçla alkollü yakalanan aday sürücü: “Polis arkadaşlar iyi karşıladı, teşekkür ederim”
Hatay’da bin 750 litre sahte içki ele geçirildi
Hatay’ın İskenderun ilçesinde bin 750 litre sahte içki ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.
HATAY 06.09.2022, 11:11
Hatay’ın İskenderun ilçesinde bin 750 litre sahte içki ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen uygun olmayan koşullarda yasa dışı olarak üretilen kaçak içki ile mücadelede, İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Büyükdere Mahallesinde bulunan M.T., V.T., Ç.Y. ve T.T. isimli şahısların evlerinde sahte içki imalatı yaparak satışa sunduğu bilgisine ulaşıldı.
Belirlenen ev ve eklentilerinde yapılan aramada bidonlar içerisinde bin 500 litre, damacanalar içerisinde 250 litre sahte rakı olmak üzere toplam bin 750 litre sahte içki, 1 adet ocak, 1 adet kazan ele geçirildi.
4 şüpheli gözaltına alındı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0
21
parçalı bulutlu
Sayfalar Tümü