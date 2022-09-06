Hatay’da bin 750 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bin 750 litre sahte içki ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen uygun olmayan koşullarda yasa dışı olarak üretilen kaçak içki ile mücadelede, İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Büyükdere Mahallesinde bulunan M.T., V.T., Ç.Y. ve T.T. isimli şahısların evlerinde sahte içki imalatı yaparak satışa sunduğu bilgisine ulaşıldı.

Belirlenen ev ve eklentilerinde yapılan aramada bidonlar içerisinde bin 500 litre, damacanalar içerisinde 250 litre sahte rakı olmak üzere toplam bin 750 litre sahte içki, 1 adet ocak, 1 adet kazan ele geçirildi.

4 şüpheli gözaltına alındı.