banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Milliler, 4’te 4 yaptı
Milliler, 4’te 4 yaptı
Memur-Sen heyeti Bakan Bilgin ile görüştü
Memur-Sen heyeti Bakan Bilgin ile görüştü
İşyeri kira artışına üst sınır talebi
İşyeri kira artışına üst sınır talebi
Sabit faizli tahvile rekor talep
Sabit faizli tahvile rekor talep

Hatay’da Atatürk büstü ile dolunay manzarası

Hatay’ın Antakya ilçesinde Habib-i Neccar Dağı üzerinden doğan dolunayın Atatürk büstü ile bütünleştiği manzara ilgiyle izlendi.

HATAY 15.06.2022, 08:26 15.06.2022, 09:51
Hatay’da Atatürk büstü ile dolunay manzarası

Sağanak yağışların etkili olduğu Hatay’da akşam saatlerinde yağmur bulutlarının arasından çıkan dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu. Habib-i Neccar Dağı üzerinden yükselen dolunayın Antakya şehir merkezinde yer alan Atatürk büstü ile aynı kareye girdiği anlar izleyenleri hayran bıraktı.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu