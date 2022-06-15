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Hatay’da Atatürk büstü ile dolunay manzarası
Hatay’ın Antakya ilçesinde Habib-i Neccar Dağı üzerinden doğan dolunayın Atatürk büstü ile bütünleştiği manzara ilgiyle izlendi.
HATAY 15.06.2022, 08:26 15.06.2022, 09:51
Sağanak yağışların etkili olduğu Hatay’da akşam saatlerinde yağmur bulutlarının arasından çıkan dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu. Habib-i Neccar Dağı üzerinden yükselen dolunayın Antakya şehir merkezinde yer alan Atatürk büstü ile aynı kareye girdiği anlar izleyenleri hayran bıraktı.