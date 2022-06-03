banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Göçük altında kalan anne ve oğulları toprağa verildi
Göçük altında kalan anne ve oğulları toprağa verildi
Milyonluk adaya müşteri çıkmayınca adayı sürüp yem bitkisi ektiler!
Milyonluk adaya müşteri çıkmayınca adayı sürüp yem bitkisi ektiler!
Maymun çiçeği Letonya’ya sıçradı
Maymun çiçeği Letonya’ya sıçradı
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Hatay’da aranan 4 kişi yakalandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

HATAY 03.06.2022, 14:43
Hatay’da aranan 4 kişi yakalandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada İskenderun ilçesinde firari şahısların gizlendiği tespit edilen S.E. adlı şahsın ikametine operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, kasten yaralama, öldürme, silahla tehdit ve uyuşturucu kullanma suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan F.B., B.Y. ile evde bulunan T.B. ve S.E. adlı 4 şahıs gözaltına alandı. 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 15 adet fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından şahıslar adli makamlara sevk edildi.

Yorumlar (0)
29°
açık