banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Noel mesajı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Noel mesajı!
Dolar ve Euro'da haftalık değer kaybı yüzde 30!
Dolar ve Euro'da haftalık değer kaybı yüzde 30!
Spor Toto Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Spor Toto Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Kripto para yasası geliyor!
Kripto para yasası geliyor!

Hatay’da Antakya Ortodoks Kilisesi’nde Noel ayini düzenlendi

Hatay’da Noel Bayramı dolayısıyla Antakya Ortodoks Kilisesi’nde ayin düzenlendi.

HATAY 24.12.2021, 21:15
Hatay’da Antakya Ortodoks Kilisesi’nde Noel ayini düzenlendi

Hatay’da Noel Bayramı dolayısıyla Antakya Ortodoks Kilisesi’nde ayin düzenlendi.

Hatay’da yaşayan Hristiyan vatandaşlar Noel bayramını Antakya Ortodoks Kilisesi’nde düzenlenen ayinle kutladı. Antakya Ortodoks Kilisesi’ndeki ayini Ruhani Lider Jan Delüller ile Rahip Dimitri Doğum birlikte yönetti. Ayin için kiliseye gelen vatandaşlar, dilekler dileyerek dünya barışı için dua etti.

Noel’in sevgi, barış ve yeni yeni heyecanlar demek olduğunu ifade eden Antakya Ortodoks Kilisesi Vakıf Başkanı Fadi Hurigil, "Yavaş yavaş kiliselerimizi açmaya başladık. Uzun bir aradan sonra burada coşkulu bir kalabalık vardı. Noel Bayramı’nın öncelikle Hristiyan alemine ülkemize ve tüm dünyaya barış, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Yaklaşan bu 2022 yılından bu vebadan, ölümcül hastalıktan kurtulmak için Allah’a bütün haykırışlarımızı sunuyoruz” dedi.

Ayin sonrasında kilise bahçesinde verilen kokteyle katılan Hristiyan vatandaşlar, havai fişek gösterisi ile birlikte birbirlerinin Noel Bayramı’nı kutladı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 18 32
4. Fenerbahçe 18 29
5. Adana Demirspor 18 29
6. Hatayspor 18 29
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 18 27
9. Sivasspor 18 26
10. Karagümrük 18 26
11. Gaziantep FK 18 25
12. Galatasaray 18 24
13. Giresunspor 18 22
14. Antalyaspor 18 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 18 18
17. Rizespor 18 17
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 18 15
19. Göztepe 18 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 17 33
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 17 26
10. Kocaelispor 18 24
11. Tuzlaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 17 20
16. Ankara Keçiörengücü 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8