Hatay’da alternatif ürün adaçayı hasadı yapıldı

Hatay’ın Erzin ilçesinde ilk defa yetiştirilen adaçayı bitkisinin hasadı yapıldı.

Erzin Başlamış Mahallesi mevkiinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde üretici Bilsen Sarıer Dağlı, tarafından Erzin’de ilk defa yetiştirilen adaçayının hasadı yapıldı.

Üretici Bilsen Sarıer Dağlı, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde Erzin’de ilk defa adaçayı yetiştiriciliği yaptığını belirterek, "Yaklaşık 3 ay önce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne müracaat ederek fideleri temin ettim. Ailemin atıl durumda olan arazisine temin ettiğim adaçayı fidelerini dikerek hasat durumuna getirdim. Gerekli girişimleri yaparak Avrupa’dan sipariş aldım ve siparişi yetiştirmeye çalışıyorum” dedi.

Dağlı, Erzin’de yaygın olan narenciye ve zeytin üretiminin dikiminin her yıl arttığını ve pazar bulmakta zorlanıldığının altını çizerek, “Tavsiyem, narenciye ve zeytin üretiminin dışında gerek iç pazarda gerekse dış pazarda bu tür ürünlerin yetiştirilmesi. Çok fazla bir masraf gerektirmeden istenilen ürün alınmaktadır. Bana bu konuda yardımcı olan İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne çok teşekkür ederim” ifadesini kullandı.

Adaçayı hasadına, Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Proje Koordinatörü Haluk Sert, Erzin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Furkan Mete ve İlçe Tarım Müdürlüğü personelleri de katıldı.